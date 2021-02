Wie der 24-Jährige vom Red-Bull-Zweitteam AlphaTauri in den sozialen Medien mitteilte, befindet er sich derzeit in Quarantäne. Gasly zeigt laut eigenen Angaben keine Symptome und wird seine Vorbereitung auf die Ende März in Bahrain beginnende Saison zunächst von zu Hause aus fortsetzen. Zuletzt befand er sich in einem Trainingscamp in Dubai.