Heute in der Nacht geht es los! Der ATP-Cup beginnt in Australien und krone.at tickert LIVE. Bei einem Spaziergang am Strand lud Dominic Thiem Batterien auf. Zum Start in Melbourne absolvierte er dreistündiges Training mit Andrej Rublew. Nun wartet beim ATP Cup Italien mit Top-10-Ass Matteo Berrettini auf den Lichtenwörther. Und er ist schon gierig auf die ersten Spiele 2021.