Rund 10.000 Demonstranten, mehr als 800 Anzeigen, zehn Festnahmen und mehrere verletzte Polizisten - die Bilanz der als Corona-„Spaziergang“ titulierten und nicht bewilligten Demo am Sonntag in Wien. Was zunächst als friedliche Mini-Demo im Volksgarten begann, wuchs sich ab dem Nachmittag aus und entwickelte eine Eigendynamik. Neben Wortgefechten und Tumulten versuchten Teilnehmer etwa auch das Parlament am Ring zu stürmen - das allerdings wird ja zurzeit renoviert …