Die Lage in Portugal ist dramatisch. Gemessen an seiner Bevölkerungszahl ist das Land derzeit eines der weltweit am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffenen. Die Zahl der Toten steigt auf neue Höchststände, viele Bestatter sind an der Belastungsgrenze. Um die Zahl der Infektionen einzudämmen, haben die Behörden die Grenze zu Spanien vorerst weitgehend dichtgemacht.