Tröstete sich nach Liebes-Aus mit Escort

Wie er sich über die Trennung von seinem Freund tröstete, das verriet Kaulitz in seiner Biografie. Darin verriet er, er traf sich nach dem Liebes-Aus mit einem Escort in einem Hotel. „Das Hotel bezahlte ich mit aufladbarer Kreditkarte aus dem Supermarkt, mein Deckname typisch Durchschnitts-Ami, gekleidet in Jogginghose und schwarzem T-Shirt, Fankappe von irgendeiner Baseball-Mannschaft, die ich nicht kannte. Man hätte denken können, ich plane einen Mord, so genau hatte ich alles durchdacht.“