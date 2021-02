Der Bericht über die Namensänderung von Meghan in Archies Geburtsurkunde hatte am Wochenende für reichlich Diskussionen gesorgt. Jetzt stellt eine Sprecherin der Herzogin von Sussex gegenüber der „Page Six“ klar: Das Auslassen des Namens Rachel Meghan in dem offiziellen Geburtsdokument von Archie sei auf Veranlassung des Palasts geschehen.