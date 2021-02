Fehlerhafte, leere oder unvollständige Papiere

Auf der Ladefläche des Wagens stießen sie auf 14 in kleine Käfige gepferchte Hundewelpen. Da es sich bei einem Vierbeiner um einen reinrassigen Pitbull-Terrier handelte, der nicht nach Deutschland importiert werden darf, erfolgte eine eingehende Überprüfung. Für die kleinen Hunde hatten die Italiener teils fehlerhafte, leere oder unvollständige Papiere und Gesundheitszeugnisse, die laut Stempel erst einen Tag nach der Kontrolle ausgestellt wurden. Die Welpen befanden sich in schlechtem Zustand, nicht einmal Wasser stand in dem Lkw zur Verfügung.