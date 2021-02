Am 17. Jänner traf Mesut Özil, eine Woche vor getätigter Unterschrift bei Fenerbahce Istanbul, in der Türkei ein. Seither herrscht Ausnahmezustand bei den fanatischen Fans. 312.000 von ihnen verfolgten den Flug ihres neuen Mittelfeldstars live via App, das erste Foto aus dem Stadion bekam auf Instagram 1,3 Millionen Likes.