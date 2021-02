„Bei uns gibt es mehr Vereinsmitglieder als Bürger, weil viele in mehreren Vereinen aktiv sind“, erklärt Bürgermeister Christian Genshofer. Alle sind stolz, dass Trebesing als einzige Kärntner Gemeinde zur Teilnahme am Europäischen Dorferneuerungspreis nominiert wurde. “Das zeigt, dass wir als Landgemeinde auf dem richtigen Weg sind. In den letzten Jahren wurde viel in Dorferneuerung, Klimaschutz, Umwelt und Energie investiert. Allein 2020 haben 23 Haushalte auf Alternativenergie umgestellt." Der Ort wurde auch schon mit dem European Energy Award sowie als energieeffiziente e5-Gemeinde ausgezeichnet.