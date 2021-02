Der Austro-Amerikaner Sepp Straka hat am Sonntag (Ortszeit) beim PGA-Turnier der Golfer in San Diego für das Glanzlicht gesorgt. An seine 65er-Schlussrunde kam kein Spieler heran, der 27-Jährige beeindruckte auf dem Par-72-Kurs mit sieben Birdies (Schlaggewinne).