Weil er einen Mann mit einem Sturmgewehr in der Innsbrucker Reichenau gesehen hatte, schlug am Sonntag ein Zeuge bei der Polizei Alarm. Die machte sich samt Cobra sofort auf den Weg zu einem Großeinsatz. Wie sich am Schluss herausstellte, handelte es sich bei dem Gewehr jedoch lediglich um eine Airsoftwaffe.