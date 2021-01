Wiesberger lag acht Schläge hinter dem englischen Sieger Paul Casey, Schwab hatte einen Schlag mehr benötigt. Casey feierte mit vier Schlägen Vorsprung auf den Südafrikaner Brandon Stone seinen 15. Titel auf der European Tour. Es war sein dritter Erfolg in den Emiraten nach den Siegen in Abu Dhabi 2007 und 2009. Die Österreicher spielen kommende Woche in Saudi-Arabien.