Kurz: „Können nun sehr rasch mit drittem Impfstoff starten“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zeigten sich in einer Reaktion am Sonntagabend über die „klaren Vorgaben“ bezüglich des Impfstoffs von AstraZeneca zufrieden. „Wir können nun sehr rasch - möglichst ab dem 7. Februar - mit dem dritten zugelassenen Impfstoff in Österreich starten. Morgen wird die Entscheidung des Nationalen Impfgremiums mit den Landeshauptleuten diskutiert und der österreichische Impfplan an die neuen Rahmenbedingungen abgestimmt. Dieser wird noch in der ersten Wochenhälfte beschlossen und veröffentlicht“, teilten die beiden mit.