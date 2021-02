„Sind am richtigen Weg“



In Topform präsentierte sich Weltmeisterin Alisa Buchinger. Die 28-Jährige ließ ihren Gegnerinnen keine Chance, siegte in allen Begegnungen. „Ich bin sehr zufrieden, weil ich vorher extrem nervös war. Wir haben einen tollen Spirit und sind am richtigen Weg“, meinte Buchinger zufrieden.