In Graz brachte Anthony Cameranesi die Gastgeber per Doppelpack (16./42./PP) in Front. Erst nach Joel Brodas 3:0 (49.) kamen die Südtiroler im Finish heran. Die Niederlage eröffnet dem KAC am Dienstag die Chance, Bozen im direkten Duell von der Tabellenspitze zu stoßen.