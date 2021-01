Haar-Entwarnung: Haben Sie auch schon überlegt, selbst Hand an Ihre Haare anzulegen? Oder es vielleicht sogar schon gewagt? Wer noch unentschlossen ist: Heute werden wir erfahren, ob die Selbst-Haarverstümmelung wirklich einen Gedanken wert ist. So wie es sich zuletzt verdichtete, dürfen wir heute wohl mit einer Haar-Entwarnung rechnen: Voraussichtlich ab dem kommenden Montag können wir uns wieder vom Profi unsere Haare schneiden lassen, oder die Hände maniküren. Und dürfen auch wieder Glühbirnen im Elektrogeschäft besorgen, die seit Wochen unberührten Weihnachtsgutscheine in der Boutique einlösen oder die dringend nötigen Schrauben im Baumarkt besorgen. Auch in den Schulen soll es ab 8. Februar wieder Unterricht geben - freilich bestenfalls im Schichtbetrieb für jeweils halbe Klassen. Wobei die zu erwartenden bzw. erhoffenden Lockerungen gar nichts mit einer Aufhebung des seit 26. Dezember geltenden Lockdowns zu tun haben. Gastronomie und Hotellerie sind noch weit von einer Öffnung entfernt. Und parallel zu den angesprochenen Lockerungen stehen auch Verschärfungen im Raum - die Einreisebeschränkungen könnten erweitert werden, auch die offenen Skigebiete bleiben in Diskussion.