Dass bei den Lawinenabgängen am Samstag keine Todesopfer zu beklagen waren, ist wohl einer Heerschar an Schutzengeln zu verdanken! Am Vormittag ging die erste Lawine in Hohentauern ab: Vier Personen (22 und 23 Jahre alt) gingen auf den Großen Bösenstein, als sich über ihnen ein Schneebrett löste. Eine 22-jährige erfahrene Tourengeherin und ein gleichaltriger Mann wurden zum Teil verschüttet. Zum Glück konnten sie sich selbst befreien.