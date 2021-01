Der britisch-schwedische Impfstoffhersteller AstraZeneca will nun offenbar doch mehr Dosen seines Corona-Impfstoffs an die Europäische Union liefern als angekündigt. Es kämen neun Millionen Dosen hinzu, also insgesamt 40 Millionen Dosen, teilte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Sonntagabend auf Twitter mit.