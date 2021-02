30.000 Euro sollen zwei „Polizisten“ einem Klagenfurter gestohlen haben. Das 63-jährige Opfer erstattete daraufhin eine Anzeige und gab an, dass er in seiner Wohnung von zwei Uniformierten mit Handschellen gefesselt und ausgeraubt worden sei. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind in diesem Fall noch im Laufen.