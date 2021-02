Den Kopf wieder nach hinten legen zu können, die Haare wieder in Form zu bringen: Das dürfte bald wieder möglich sein. Zumindest deutet einiges in die Richtung diverser Lockerungen im Dienstleistungsbereich - allen voran beim Frisör. Aber zum Anfang: Nach fünf Wochen Lockdown sinken die Zahlen langsam, wenn auch nur leicht - am Sonntag wurden 1190 Neuinfektionen gemeldet. Ein richtiges Ende der harten Maßnahmen ist aufgrund der aktuellen Sieben-Tages-Inzidenz von 105,4 nicht in Sicht. „Die Mutationen bremsen eine vollkommene Lockerung“, erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Doch Regierung, Experten, Landeshauptleute und Opposition beraten am Montag erneut - dem Vernehmen nach könnte es zu folgenden Lockerungen kommen: