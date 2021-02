Der Konflikt, der die Freiheitlichen noch immer beschäftigt, schwelt seit 2020. Unbekannte verübten Farbanschläge auf die Büste des umstrittenen Dichters Hans Kloepfer am Grazer Schloßberg sowie auf das Ottokar-Kernstock-Denkmal in Hartberg. Ein Protest im Umfeld der Anti-Rassismus-Bewegung. Doch wer waren die Täter? Die Freiheitlichen fühlten dem Bundesdenkmalamt und Innenminister Karl Nehammer auf den Zahn. Die Antworten, die sie im Oktober erhielten, waren jedoch unbefriedigend. Es würden, so das Innenministerium, keine Statistiken zu „Sachbeschädigungen an Denkmälern oder ähnlichen Einrichtungen geführt“, hieß es.