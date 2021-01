Dieses Mal war es anders als an den Wochenenden davor: Einerseits, weil deutlich weniger Leute unterwegs waren - auf 200 Menschen wuchs der Protestzug an, schätzte die Polizei. Andererseits haben viel mehr Personen einen Mund-Nasen-Schutz getragen und auf Abstand geachtet, konnte die „Krone“ beobachten. Nur zwei Schilder waren zu sehen, Parolen waren gar keine zu hören. Es war ein eher stiller Spaziergang in einer langgezogenen und tratschenden Gruppe, begleitet durch Uniformierte, die immer wieder Einzelne kontrollierten. Gegen 15.30 Uhr war Schluss mit dem Spazieren. 25 Anzeigen setzte es.