Je sechs Männer- und Frauenkämpfe standen am Programm. Am Ende siegten die Österreicher aufgrund der mehr erzielten Punkte mit 6:6 (36:31). „Ein toller Erfolg für unser Team“, freute sich Weltmeisterin Alisa Buchinger. Die Salzburgerin gewann all ihre Kämpfe, war bereits in guter Form. Auch die Herren Stefan Pokorny sowie Luca und Robin Rettenbacher zeigten eine beachtliche Leistung gegen die favorisierten Deutschen. Alle drei konnten im Teamkampf eine Begegnung für sich entscheiden.