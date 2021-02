Egal ob das SB-Café von Maria Bauer in Podersdorf am See, die Container von Hansagfood oder der Kastl-Greissler: Im ganzen Burgenland schießen Verkaufsläden aus dem Boden, bei denen man kontaktlos einkaufen kann. Die Waren liegen entweder in einem Automaten oder in einer Selbstbedienungshütte, bezahlt werden kann mit der Bankomatkarte oder bar.