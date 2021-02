Impfen, impfen, impfen! Das ist in den kommenden Monaten die Devise. Offizieller Start der Vormerkung für die Tiroler Bevölkerung außer Pflegeheimbewohner, Personen über 80 Jahren, bestimmte Risikogruppen und Gesundheitspersonal ist am Montag. Doch bereits am Wochenende war auf www.tirolimpft.at eine Vormerkung möglich. 25.000 Anmeldungen wurden am Sonntag laut Land bereits registriert. Elmar Rizzoli, Leiter des Einsatzstabes Corona betont, „dass der Zeitpunkt der Vormerkung keinen Einfluss auf die Reihung bei den Impfungen hat“.

Für Land und Bund ist die Registrierung wichtiger Indikator für die Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Vor Mai haben unter 65-Jährige aber kaum Chance auf eine Immunisierung.