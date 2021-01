Der 57-Jährige galt als erfolgreicher Geschäftsmann, der die Bäckereikette aufgebaut hatte. Er war beliebt, weil er sich immer wieder als Sponsor von Kultur- und Sportveranstaltungen betätigte, wie lokale Medien am Sonntag berichteten. Am Mittwoch hatte die letzte Verhandlung zur Insolvenz der Bäckereikette stattgefunden. Ein Gericht in Zadar entschied, wie mit der Konkursmasse zu verfahren sei. Der 57-Jährige fand sich anscheinend mit der Regelung nicht ab.