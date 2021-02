Möglich ist vieles – vom Chalet bis zur Skihütte

Die meisten Betriebe und Vermieter verschickten Absagen und verwiesen auf das strikte Beherbergungsverbot in Zeiten des Lockdowns. Aber eben nicht alle: Möglich wären neben dem erwähnten Urlaub in Bad Hofgastein auch Aufenthalte in einer Pension in Saalbach-Hinterglemm, einem Chalet in Uttendorf, einer Hütte in Krispl, einer Wohnung in Golling und einem Appartement in Mittersill. Damit steht fest: Für einen Skiurlaub braucht es derzeit nur Geduld beim Verschicken der Buchungsanfragen.