Den Vogel - im Sinne des höchsten Alkoholwertes - abgeschossen hatte dabei ein 55-Jähriger im Bezirk Mattersburg. 2,1 Promille zeigte der Alkomat nach dem Test an. Der Mann war aber nicht der einzige, der an dem Tag zu tief ins Glas geschaut hatte. Insgesamt sechs Lenker waren unter Alkoholeinfluss angehalten worden. Zwei von ihnen hatten auch Drogen intus. Ein Autofahrer verweigerte überhaupt gleich den Alkomattest. Bei dieser „Aktion scharf“ wurden in Summe 570 Fahrzeuglenker kontrolliert sowie 362 Alkomattests durchgeführt.