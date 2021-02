Ihr Erstlingswerk „Wenn Jakob träumt“ erschien bereits 2013 und ist mittlerweile fast vollständig vergriffen. Seit 2014 beschäftigt sich die gebürtige Oberwarterin immer wieder mit dem hianzischen Dialekt. So ist etwa eine von ihr illustrierte Ausgabe der Grimm’schen Märchen unter dem Titel „Dou woar amul...“ erschienen. „Während des ersten Lockdowns kam mir dann die Idee zu meinem hianzischen ’Viecher ABC’“, so Karner. In dem beim Hianzerverein erschienen Kinderbuch vereint die Südburgenländerin Mundart-Texte mit liebevoll gestalteten Tierillustrationen.