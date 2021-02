Drei Stürmer kämpfen in Hartberg aktuell um den Platz an vorderster Front. Trainer Markus Schopp hat in der Offensive fast ein „Luxusproblem“. Zuletzt spielte Chabbi, der im Winter einige Sonderschichten einlegte. Der Kampf ums erste Stürmer-Leiberl ist eröffnet. Es ist ein Konkurrenzkampf, der die Offensivabteilung der Oststeirer zusätzlich belebt...