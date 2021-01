Österreichs Nordischer Kombinierer Bernhard Gruber hat sich per Video-Interview am Sonntag erstmals nach seinem neuerlichen Eingriff am Herzen gemeldet. Dem 38-jährigen Salzburger waren am vergangenen Sonntag in Lahti nach wieder auftretenden Herzproblemen im Krankenhaus zwei weitere Stents wegen einer Herzkranzgefäßverengung gesetzt worden. „Es geht mir eh schon wieder viel besser. Die Lebensenergie kommt zurück, die Kraft kommt zurück, das merke ich“, sagte Gruber.