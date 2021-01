„Es war nach dem verlorenen Halbfinale nicht ganz einfach ins Spiel um Platz drei reinzugehen, aber wir haben das gut gemacht und unsere Spielzüge zeigen können“, sagte Camilla Neumann, die mit dem Premierenevent in Graz eine Mega-Freude hatte. „Die Stimmung ist ein Wahnsinn, ein cooler Event.“ Der ja nur das „Vorspiel“ für das Highlight, das Olympia-Qualiturnier in Graz im Mai, war. Davor werden sich Teamspielerin Neumann und Co. zur besseren Umstellung von 5 gegen 5 auf 3 gegen 3 einen Monat lang vorbereiten. „Wir haben auch nächste Woche gleich wieder einen Lehrgang und fahren dann auch zu einem Turnier nach Frankreich. Die Entwicklung dieser Sportart ist sehr positiv, es ist auch für Fans einiges dabei. Was wirklich drin steckt, wollen wir im Mai allen zeigen“, so Neumann, die einen Wunsch hat. „Eine World Tour für Damen wäre der Wahnsinn, dann geht in diesem Sport richtig was weiter.“