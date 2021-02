§ 206 StGB: Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen. Es ist keine Lappalie, wegen der Rudolf M. für Jahre die Welt nur hinter vergitterten Fenstern betrachten konnte. Die sexuellen Vergehen, die er mutmaßlich an Kindern oder Jugendlichen beging, gipfelten in seiner Verurteilung. Von 2012 bis einschließlich 2018 saß M. laut „Krone“-Informationen in Haftanstalten in Wien und Niederösterreich ein, um seine Strafe zu verbüßen.