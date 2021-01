Vanessa Herzog hat bei den Weltcup-Bewerben in Heerenveen im zweiten 500-m-Rennen am Sonntag Rang fünf belegt. Zum 1.000-m-Rennen ist sie später allerdings wegen Schwindels als Spätwirkungen eines Sturzes nicht mehr angetreten, berichtete ORF Sport +. In 37,776 Sekunden kam die 25-jährige Tirolerin vielleicht auch deshalb nicht an ihre Zeit beim dritten Platz am Vortag (37,409) heran.