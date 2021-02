40 Flüchtlinge in Lkw

Ein besonders spektakulärer Fall in Sachen Schlepperkriminalität, der an die Tragödie von der Ostautobahn erinnert, flog nun Samstagabend auf. In einem rumänischen Klein-Lkw waren 40 Migranten (offenbar aus den Lagern in Bosnien oder Serbien kommend) eingepfercht. Die 37 Männer und drei Frauen, großteils aus Syrien, waren schon über Stunden - bis zu einem Tag - unterwegs gewesen. Der Lenker und ein Komplize sind flüchtig.