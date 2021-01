Der Trainer der Tiroler Thomas Silberberger war, des späten Ausgleichs geschuldet, nicht hundertprozentig zufrieden: „Für alle Beteiligten war es ein richtig lässiges Match von beiden Seiten. Rassig, Torszenen en masse. Wenn man hier in der 86. Minute in Führung geht, will man es drüber bekommen. Aber es war denke ich ein faires Unentschieden. Wir haben die ersten 10 Minuten verschlafen, aber dann einen guten Auftritt hingelegt. Wir waren dann schon überlegen. Natürlich bin ich mit dem Punkt zufrieden, habe aber ein weinendes Auge, wenn man so spät in Führung geht.“