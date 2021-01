Im Frauen-Zweier-Bewerb jubelte Katrin Beierl, die nach akuten Knieproblemen am Samstag zum zweiten Lauf im Monobob nicht mehr angetreten war. Die Niederösterreicherin fixierte mit Jennifer Onasanya nämlich am Sonntag mit dem dritten Tages-Rang in Igls hinter zwei US-Schlitten (+ 0,06 Sek.) ihren ersten Gesamt-Sieg im Weltcup überhaupt. Es bedeutete auch den ersten Damen-Weltcup-Gesamt-Titel im Bob für Österreich überhaupt. Beierl siegte mit 1.506 Punkten vor der Deutschen Kim Kalicki (1.431).