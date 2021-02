Statt Bronze doch Silber

Was die Verantwortlichen überraschte und sehr freute: Das Verwaltungs- und Forschungsgebäude, das aus Hygienegründen nicht aus Holz gebaut werden konnte und somit im Bronze-Standard geplant wurde, erhielt 748 Punkte. Somit wurde es am Ende in die silberne Nachhaltigkeitsklasse gereiht.