Der FC St. Pauli hat die Abstiegszone der 2. deutschen Fußball-Bundesliga auch wegen des vierten Saisontreffers von Guido Burgstaller in Folge wieder verlassen. Die Hamburger gewannen am Sonntag zum Abschluss der englischen Woche in einem torreichen Spiel mit 4:3 beim 1. FC Heidenheim und rückten vom Relegationsplatz auf Rang 15 vor. Der ehemalige ÖFB-Teamstürmer Burgstaller traf schon in der 3. Minute aus kurzer Distanz.