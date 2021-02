Das wurde am vergangenen Dienstag in der Regierungssitzung auf Antrag von Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf beschlossen. Fließen wird das Geld in den Glasfaseranschluss-Scheck für die Tiroler Privathaushalte. Mit der Aufstockung geht zugleich die Förderaktion, die im Zuge der Konjunkturoffensive 2020 startete, in die Verlängerung und läuft somit bis Ende des Jahres.