In Frankreich ist nach der weiteren Verschärfung der Corona-Regeln ein dritter strikter Lockdown noch nicht vom Tisch. Gesundheitsminister Olivier Varan sagte am Sonntag, die Idee sei Zeit zu gewinnen. Aber sollte die Inzidenz wieder steigen, werde man nicht zögern: „Wir haben nie gesagt, dass wir in den nächsten 14 Tagen nicht erneut in den Lockdown gehen, wenn es notwendig ist.“