Da eine schwerere Knieverletzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt zumindest nicht ausgeschlossen werden kann, soll Bachlinger in den nächsten Tagen in Österreich weiter untersucht werden. Er wird am heutigen Weltcup nicht teilnehmen. Ob er wie geplant am 11. und 12. Februar an der Junioren-WM in Lahti (Fin) teilnehmen kann, steht noch nicht fest.