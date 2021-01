Lage „sehr schlimm“

Die Corona-Lage in Portugal ist nach Worten von Ministerpräsident Costa „sehr schlimm“. Rund 70 Prozent des Pflegepersonals in Krankenhäusern sei selbst mit dem Virus infiziert, so der Befund der Regierung. Alleine am Samstag wurden in dem Land mit 10,3 Millionen Einwohnern 12.435 Neuinfektionen und 293 weitere Corona-Tote registriert.