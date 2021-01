Nach dem nur 14. Rang im Zweier am Vortag fühlte Maier so etwas wie „Versöhnung“ und für die bevorstehende WM in Altenberg hat er sich „viel Selbstvertrauen geholt“. „Altenberg ist eine meiner Lieblingsbahnen.“ Die Zweier-WM geht am 6./7.2., die im großen Schlitten am 13./14.2. in Szene. Bob Österreich zwei, gesteuert von Markus Treichl und mit Robert Eckschlager, Markus Glück und Gregor Glaboniat landete mit 1,71 Sekunden Rückstand nur auf Position 19.