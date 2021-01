Entwickler Rebellion hat in einem neuen Trailer das Veröffentlichungsdatum seines Superschurken-Strategiespiels „Evil Empire 2“ für den PC enthüllt: den 30. März 2021. In dem Strategiespiel baut man, wie der Name schon sagt, ein weltumspannendes Imperium des Bösen - und achtet tunlichst darauf, dass keine Agenten à la 007 diese Pläne durchkreuzen. Im Trailer gibt es neben witzigen Zwischensequenzen auch Gameplay zu sehen.