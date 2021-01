Während SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Samstag für eine Öffnung der Schulen plädiert hatte, warnte sie nun vor unüberlegten Öffnungsschritten. Die Frage des Öffnens sei „eine Frage des Risikos“, erklärte sie am Sonntag in einem Statement. „Dieses Risiko ist kein abstraktes, es ist brutal real. Messbar in Zahlen der Infizierten, Erkrankten, Toten.“