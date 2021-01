In vielen Orten wurde die bereits bestehende Spitze bestätigt. So etwa in Hornstein, wo Robert Szinovatz als Kommandant und Stefan Breser als Kommandant-Stellvertreter erhalten bleiben. Ähnlich verlief es im Südburgenland. Sowohl in Maria Bild als auch in Weichselbaum wurde das Führungsduo eindrucksvoll bestätigt. Maria Bild hat mit Heinz Kloiber einen neuen alten Kommandanten, weiterhin als Vize bleibt Harald Mund.