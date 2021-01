Infektionszahlen immer noch hoch

Gleichzeitig blieben die Infektionszahlen in dem kleinen Mittelmeerland hoch. Nach Angaben der israelischen Zeitung „Haaretz“ wurden am Samstag 4877 Personen als infiziert gemeldet, am Tag davor waren es 5096. Sonntagmittag stand der Zähler bei rund 2600 Infizierten. Insgesamt sind in Israel seit Beginn der Pandemie rund 641.000 Personen an Covid-19 erkrankt. 4768 sind bislang gestorben, die Rate der positiven Tests liegt bei derzeit zehn Prozent.