Corona-Demo eigentlich abgesagt

Der Aufruf zur pseudoreligiösen Veranstaltung erfolgte am Samstag über soziale Medien und im Umfeld von behördlich nicht genehmigten Corona-Demonstrationen. Für das Wochenende waren in Wien 17 Versammlungen angemeldet worden. Vorwiegend habe es sich dabei um Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung gehandelt. In der Folge hatte die Landespolizeidirektion Wien als Versammlungsbehörde 15 der 17 angezeigten Kundgebungen untersagt. Zwecks „Hintanhaltung großer Gefahren für die Volksgesundheit“, wie es hieß.