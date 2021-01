Mit einem 112:129 gegen die Memphis Grizzlies haben die San Antonio Spurs am Samstag nach zuvor drei Siegen hintereinander wieder eine Niederlage in der National Basketball Association (NBA) hinnehmen müssen. Jakob Pöltl verzeichnete die meisten Rebounds (sechs) und Blocks (drei) für die Texaner. In 18:10 Minuten Spielzeit erreichte er außerdem acht Punkte und vier Assists. Memphis gewann zum sechsten Mal in Serie.